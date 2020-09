Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Angelzubehör aus Garage gestohlen

Nordhausen (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde eine Garage in der Clara-Zetkin-Straße von Dieben heimgesucht. Der oder die Unbekannten verschafften sich widerrechtlich Zutritt in die Garage, aus der sie Angelzubehör im Wert von etwa 1000 Euro mitnahmen. Wer hat den Diebstahl bemerkt oder kann Angaben zum Verbleib des Beuteguts machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

