Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Mühlhausen (ots)

Die Fahrerin eines Audi befuhr am Sonntag, kurz vor 18 Uhr, die Brunnenstraße in Richtung Bastmarkt. An der Kreuzung zur Eisenacher Straße wollte die 71-Jährige nach links abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Opel eines 55-Jährigen. Die Audi-Fahrerin kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zum Binden ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten kam auch die Feuerwehr zum Einsatz.

