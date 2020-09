Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straftaten

Ordnungswidrigkeiten

Eichsfeld (ots)

Trunkenheit im Straßenverkehr; 0,5 Promille Grenze TO: Dingelstädt, Grabenstraße TZ: 27.09.20, 00:15 Uhr Der Betroffene (43, m) wurde durch die Beamten mit seinem Fahrzeug, einem Pkw Opel in der Grabenstraße in Dingelstädt im Rahmen einer mobilen VK angehalten. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab um 00:15 Uhr ein Ergebnis von 0,68 Promille. Der anschließende gerichtsverwertbare Test ergab auf der PI-EIC ein Ergebnis von 0,34 mg/l.

Trunkenheit im Straßenverkehr TO: Heiligenstadt, Leineberg TZ: 26.09.20, 23:17 Uhr Der Beschuldigte (32, m) missachtete während der Nacht mit einem PKW das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle wurde bei dem Fahrzeugführer des PKW 0,76 Promille Atemalkoholkonzentration festgestellt. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe beim Beschuldigten entnommen.

