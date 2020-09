Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unter Alkohol

Niedersachswerfen (ots)

Am Freitag, gegen 23:50 Uhr, wurde in Niedersachswerfen, An der Dittfurth, der 16-Jährige Fahrer eines Kleinkraftrades kontrolliert.Da durch einen freiwilligen Atemalkoholtestes festgestllt wurde, dass der Fahrer alkoholisiert war, erfolgte nach dem Vortest eine beweissichernde Atemalkoholmessung auf der Dienststelle, welche einen Wert von 0,76 Promille ergab. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

