Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Weggerutscht!

Sondershausen (ots)

Am Nachmittag des 26.09.2020 kam es zu einem Verkehrsunfall in der Panzerstraße in Sondershausen. Im Einmündungsbereich zur Jechastraße, d. h. auf Höhe der örtlichen "S-Kurve", kam der Unfallverursacher - vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit - auf der regennassen Fahrbahn von der Straße ab und kollidierte mit einer parkenden Sattelzugmaschine. Der Unfallverursacher wurde nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Gegen den Unfallverursacher wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell