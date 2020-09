Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kellereinbruch

Greußen (ots)

Im Tatzeitraum von Donnerstag, den 24.09.2020, 11:00 Uhr und Samstag, den 26.09.2020, 09:00 Uhr kam es zu einem Kellereinbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Nordhäuser Straße in Greußen. Der oder die bislang unbekannte(n) Täter verschaffte(n) sich - auf bisher unbekannte Weise - Zutritt zum Mehrfamilienhaus. Im Kellergeschoss wurde eine verschlossene Tür ausgehoben und der Kellerraum durchsucht. Der oder die Täter verließ(en) zunächst ohne Beute den Kellerraum, entwendete(n) jedoch ein ebenfalls im Kellergeschoss abgestelltes Fahrrad. Der Schaden wird auf etwa 100 EUR geschätzt. Sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen oder zu dem bzw. den Täter(n) nimmt die Polizeiinspektion Kyffhäuser (unter der untenstehenden Rufnummer) oder jede andere Polizei-Dienststelle jederzeit entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell