Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in eine Gartenlaube

Sondershausen (ots)

Im Tatzeitraum vom Donnerstag, den 24.09.2020, 15:00 Uhr bis zum Freitag, den 25.09.2020, 17:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Gartenlaube in der Frankenhäuser Straße in Sondershausen. Der oder die bislang unbekannte(n) Täter verschaffte(n) sich - unter massiver Gewaltanwendung - Zutritt zur Gartenlaube und entwendete(n) diverse Elektrogeräte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1500 EUR. Sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen oder zu dem bzw. den Täter(n) nimmt die Polizeiinspektion Kyffhäuser (unter der untenstehenden Rufnummer) oder jede andere Polizei-Dienststelle jederzeit entgegen.

