Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto gestohlen und wieder aufgefunden - Polizei bittet um Hinweise

Kalbsrieth (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 5.20 Uhr, entwendeten Unbekannte einen Audi A4, der in Kalbsrieth abgestellt war. Das Fahrzeug konnte in der Nähe aufgefunden werden. Der oder die Täter hatten das Fahrzeug durchwühlt und schließlich zurück gelassen. Ob die Täter etwas erbeutet haben, muss im Rahmen weiterer Ermittlungen geklärt werden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer Angaben zum Tatgeschehen oder zu dem oder den Tätern sagen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

