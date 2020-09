Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hunde vergiftet - Polizei warnt Tierbesitzer

Nordhausen (ots)

Die Nordhäuser Polizei ermittelt derzeit vermehrt in Fällen, in denen Hunde vergiftet worden sind und zum Teil auch an den Folgen der Vergiftung starben. Es besteht der Verdacht, dass Unbekannte in der Stadt Nordhausen, sowie auch in umliegenden Gemeinden des Landkreises Nordhausen, Hundeköder präpariert und ausleget haben. Die Nordhäuser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt Tierbesitzer, insbesondere Hundehalter, vor ausgelegten Ködern. Hundehalter sollten derzeit besonders aufmerksam sein und darauf achten, dass ihre Tiere keine verdächtigen Gegenstände aufnehmen. Dies betrifft auch Hunde, die sich auf dem eigenen Grundstück aufhalten. Sollten mutmaßliche Tierköder aufgefunden werden, bittet die Polizei dringend, das Ordnungsamt der Stadt Nordhausen oder die Polizei zu informieren. Wenn Ihnen verdächtige Personen auffallen, die möglicherweise Köder auslegen, werden Sie ebenfalls gebeten, dies bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

