Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Gartenlaube

Bad Tennstedt (ots)

Am Donnerstag drangen Unbekannte in die Gartenlaube einer Gartenanlage in der Erfurter Straße ein. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Laube. Sie erbeuteten daraus einen zweistelligen Bargeldbetrag. Die Tat ereignete sich zwischen 15 Uhr und 17 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

