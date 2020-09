Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrradanhänger einer Zeitungszustellerin gestohlen

Mühlhausen (ots)

In der Nacht zu Freitag stahlen Unbekannte, gegen 2.15 Uhr, den Fahrradanhänger einer Zeitungszustellerin. Die Frau hatte den Anhänger bei starkem Regen für kurze Zeit unter einer Überdachung in der Volkenröder Straße abgestellt. Diesen kurzen Moment nutzten dreiste Diebe und nahmen den Anhänger mit. Im Anhänger befanden sich mehrere Briefe und Zeitungen. Wer hat den Diebstahl beobachtet oder kann Hinweise zum Verbleib des Beutegutes geben? Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

