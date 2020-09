Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Garagen aufgebrochen

Mühlhausen (ots)

Am Donnerstagmorgen wurde festgestellt, dass in Görmar Im Flarchen mehr als 20 Garagen von Einbrechern heimgesucht wurden. Bei einem Teil der Garagen blieb es beim Einbruchsversuch. Was genau der oder die unbekannten Täter aus den Garagen erbeuteten, muss im Rahmen weiterer Ermittlungen geklärt werden. Wer hat etwas bemerkt? Wer kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

