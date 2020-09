Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schwerer Unfall auf Landstraße, 19-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Großtöpfer (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagmorgen auf der Landstraße 1007 zwischen Frieda und Großtöpfer. Ein 19-jähriger Autofahrer aus dem Wartburgkreis befuhr die Straße gegen 6 Uhr in Richtung Großtöpfer, als er in einer Kurve die Kontrolle über seinen Audi verlor. Er rutschte in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem VW Golf. Der 19-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt, die 44-jährige Frau im Golf kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Gegenwärtig ist die Unfallstelle noch gesperrt.

