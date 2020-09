Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Säureanschlag auf Autos, Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei in Nordhausen

Nordhausen (ots)

Großeinsatz der Feuerwehr und Polizei am Mittwochabend in Nordhausen. Zwei geparkte Autos wurden in der Bochumer Straße mit einer übel riechenden Substanz, vermutlich Buttersäure, übergossen. Auf Grund der bestehenden Gesundheitsgefahr mussten mehrere Anwohner ihre Wohnungen verlassen. Die betroffenen Autos wurden schnellstmöglich sichergestellt, so dass die Bewohner noch in der Nacht zurückkehren konnten. Drei Menschen kamen vorsorglich zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus, sie hatten über Kopfschmerzen geklagt. Es entstand ein Schaden von ca. 25000 Euro. Die Verkehrsbehinderungen in der Bochumer Straße dauerten über vier Stunden. Die Ermittlungen richten sich gegen eine 42-jährige Frau aus Nordhausen. Deren Wohnung durchsuchten Polizisten noch in der Nacht.

