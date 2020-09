Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Benzinmangel entlarvt Drogenfahrt eines Autofahrers

Großenehrich (ots)

Wegen Benzinmangels blieb am Dienstagabend ein 22-jähriger Autofahrer mit seinem BMW zwischen Wasserthaleben und Großenehrich liegen. Die Hilfe eines anderen Autofahrers lehnte er ab. Der aber informierte die Polizei über das liegengebliebene Fahrzeug mit dem Hinweis, dass der Fahrer möglicherweise angetrunken sei. Die Polizisten trafen den Mann nicht mehr an, entdeckten aber einen umgefahrenen Leitpfosten. Wenig später kehrte der unter Drogen-und Alkoholeinfluss stehende 22-Jährige zum Auto zurück und bestritt gegenüber den Beamten gefahren zu sein. Ein vermeintlich gefahrener Kumpel versicherte glaubhaft, nicht im Auto gesessen zu haben. So musste der Mann aus Mühlhausen mit zur Blutentnahme, die er nur mit Widerwillen über sich ergehen ließ. Den BMW stellten die Polizisten sicher, da der Tatverdächtige den Autoschlüssel nicht finden konnte. Die Ermittlungen dauern an, da davon ausgegangen werden muss, dass der Mann auch mit seinem BMW den Leitpfosten touchiert hatte.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell