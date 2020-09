Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorräder zusammengeprallt, ein Fahrer verletzt - Verursacher ergreift die Flucht

Rathsfeld (ots)

Bei einem Unfall erlitt ein 35 Jahre alter Motorradfahrer am Dienstag schwere Verletzungen. Er war mit seiner Yamaha gegen 19.20 Uhr auf der Bundesstraße 85 aus Richtung Kelbra in Richtung des Kyffhäuserdenkmals unterwegs. Als ihn, Zeugenaussagen zufolge, ein weiterer Motorradfahrer, der auf einer Honda unterwegs war, verbotswidrig überholte, touchierte dieser die Yamaha. Der 35-Jährige verlor die Kontrolle über sein Krad, stürzte und blieb im Straßengraben liegen. Er kam ins Krankenhaus. Der bislang unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, fort. Die Ermittlungen dauern an.

