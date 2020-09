Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit Reh verletzt

Rüstungen (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer am Dienstagabend bei einem Wildunfall. Der 46-Jährige befuhr gegen 19.10 Uhr mit seiner Honda die Kommunalstraße aus Richtung Rüstungen in Richtung Krombach. Plötzlich lief ein Reh auf die Fahrbahn. Der Motorradfahrer kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und konnte den Zusammenstoß nicht vermeiden. Am Motorrad entstand Sachschaden. Das Reh verende am Unfallort.

