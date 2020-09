Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rentner kollidiert mit Pflanzkübel und Fassade

Roßleben (ots)

Die Fassade einer Tankstelle stoppte die Fahrt eines 77-Jährigen am Dienstagnachmittag in Roßleben. Der Mann befuhr, kurz nach 15.30 Uhr, mit seinem Renault das Tankstellengelände Am Sportplatz. Hierbei stieß er mit seinem Fahrzeug gegen einen Pflanzkübel und gegen die Fassadendämmung. Ersten Ermittlungen zufolge hatte er die Schaltstellung seines Automatikgetriebes verwechselt. Verletzt wurde niemand.

