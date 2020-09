Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Staubsaugerautomaten aufgebrochen

Nordhausen (ots)

An zwei Tankstellen im Stadtgebiet von Nordhausen wurden in der Nacht zum Dienstag die Staubsaugerautomaten aufgebrochen. Betroffen waren die Tankstellen in der Freiherr-vom-Stein-Straße und in der Parkallee. Der oder die Unbekannten erbeuteten einen dreistelligen Bargeldbetrag und hinterließen Schäden an den Münzautomaten. Wem Personen auf dem jeweiligen Tankstellengelände aufgefallen sind oder verdächtige Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen zu melden.

