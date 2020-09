Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigaretten aus Getränkemarkt erbeutet

Ilfeld (ots)

In der Nacht zum Dienstag drangen Unbekannte gewaltsam über die Hintertür in einen Getränkemarkt in der Karl-Liebknecht-Straße ein. Der oder die Täter hatten es auf Zigaretten abgesehen. Mit einer noch unbekannten Anzahl an Tabakwaren verschwanden die Einbrecher. Der Gesamtschaden wird auf ca. 900 Euro geschätzt. Zeugenhinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

