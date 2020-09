Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sitzgruppen und Sonnenschirme von Baumarktgelände gestohlen

Artern (ots)

In der Nacht zu Dienstag verschafften sich Unbekannte widerrechtlich Zutritt auf das Außengelände eines Baumarktes in der Straße Am Kalkfeld. Der oder die Täter stahlen mehrere Sitzgruppen und Sonnenschirme. Das Beutegut hat einen Wert von etwa 6000 Euro. Wer hat den Diebstahl bemerkt? Hinweise nimmt die Polizei in Artern unter der 03466/3610 entgegen.

