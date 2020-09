Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Über Gerüst in Haus eingebrochen

Roßleben (ots)

Zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt in ein Wohnhaus in der Schillerstraße. Der oder die Täter gelangten vermutlich über ein Gerüst in das im Umbau befindliche Haus. Die Diebe erbeuteten, ersten Ermittlungen zufolge, Werkzeuge. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Artern unter der 03466/3610 entgegen.

