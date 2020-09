Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ermittlungen der Kriminalpolizei in der Gemeinschaftsunterkunft gehen weiter

Sondershausen (ots)

Noch immer sind die Ermittler der Kriminalpolizei in Sondershausen in der Güntherstraße auf Spurensuche. In der Nacht zum Dienstag, gegen 3 Uhr, war dort ein 31-jähriger Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft mit einer Stichverletzung ins Krankenhaus eingeliefert worden. (siehe OTS Meldung um 7.55 Uhr) Der Verletzte befindet sich derzeit außer Lebensgefahr. Noch ist unklar, wie es zur Verletzung des Mannes kam. Das Verfahren wegen des Verdachtes des versuchten Totschlages werden von der Kriminalpolizei Nordhausen geführt. Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen ist in die Ermittlungen mit eingebunden.

