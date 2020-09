Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ronny Haak vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Bild-Infos

Download

Mühlhausen (ots)

Seit Sonntagabend wird der 30-jährige Ronny Haak vermisst. Er wurde zuletzt in einem Krankenhaus in Mühlhausen gesehen, welches er in unbekannte Richtung verließ. Seitdem ist er unbekannten Aufenthalts. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich der 30-Jährige in einer hilflosen Lage befindet, bittet die Polizei bei ihrer Vermisstensuche um Hinweise aus der Bevölkerung. Herr Haak ist etwa 1,75 m groß und von normaler Statur. Er hat kurze, dunkelbraune Haare und war zuletzt mit einem grauen Pullover und einer dunklen Jeans bekleidet. Auffallend ist zudem eine Tätowierung am rechten Arm. Möglicherweise hält sich der Vermisste im Bereich Arnstadt auf. Wer hat Ronny Haak gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell