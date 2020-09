Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit gestohlener EC-Karte Bargeld abgehoben - Wer erkennt die Person?

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Mühlhausen (ots)

Bereits Mitte Juli hob eine bislang unbekannte Person in einer Bankfiliale am Blobach widerrechtlich einen vierstelligen Bargeldbetrag ab. Zuvor hatte der Täter die EC-Karte gestohlen. Eine Überwachungskamera zeichnete die Tat auf. Wer kennt die Person auf den Bildern? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell