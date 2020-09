Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sperrung umfahren - Ölwanne aufgerissen

Mühlhausen (ots)

Ein Ford war am Montag, gegen 22 Uhr, auf der Ammerschen Landstraße unterwegs. Als diese aufgrund einer Baustelle gesperrt war, umfuhr der 33-jährige Fahrer die Sperrvorrichtung. An einer Stelle, an der die Fahrbahn aufgrund der Bauarbeiten abgefräst war, riss die Ölwanne des Fords auf. Die Mühlhäuser Feuerwehr musste das ausgelaufene Öl binden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell