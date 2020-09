Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Spurensuche nach Stichverletzung in Gemeinschaftsunterkunft

Sondershausen (ots)

Derzeit suchen Polizisten in der Gemeinschaftsunterkunft in der Güntherstraße nach Spuren. Ein 31-jähriger Mann aus Lybien erlitt dort in der Nacht eine Stichverletzung und befindet sich, schwer verletzt, im Krankenhaus. Noch ist unklar, was sich in der Unterkunft ereignete und wie es zu der Verletzung gekommen ist.

