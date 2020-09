Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pferd mit Pkw kollidiert - Zeugen gesucht

Niederorschel (ots)

Eine Reiterin war am Sonntag, gegen 16 Uhr, mit ihrem Pferd auf einem Feldweg zwischen Niederorschel und Gerterode unterwegs. Als ihr ein Pkw entgegen kam und sie diesen passieren wollte, erschreckte sich das Pferd und es kam zur Kollision mit dem Auto. Das Tier wurde dabei verletzt. Der bislang unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen blauen VW Golf gehandelt haben, der durch den Unfall möglicherweise am Hinterrad beschädigt wurde. Wer Hinweise zu dem Fahrzeug oder dessen Fahrer geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 zu melden.

