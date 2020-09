Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schrott-Diebe ertappt

Roßleben (ots)

Ein Zeuge wurde am Sonntagabend auf mehrere Personen aufmerksam, die sich unberechtigt auf dem Gelände eines Schrotthandels im Florianweg aufhielten. Als die Diebe den Zeugen bemerkten, ergriffen sie die Flucht. Vor Ort entdeckten die hinzugerufenen Polizisten ein VW Caddy, mit welchem sich die Unbekannten zum Tatort begeben hatten. In dem Fahrzeug hatten die Täter bereits Diebesgut im Wert von etwa 200 Euro zum Abtransport bereit gelegt. Die Kennzeichen am Pkw gehörten nicht zum Fahrzeug. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um weitere Zeugenhinweise.

