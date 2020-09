Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher im Supermarkt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Sonntagabend wurde ein Supermarkt in der Brüsseler Straße von Einbrechern heimgesucht. Aufgrund eines Neubaus befindet sich die Verkaufsfläche in einem Zelt, in das der oder die Täter mit einer Leiter eindrangen. Ersten Ermittlungen zufolge erbeuteten sie einen Computer im Wert von mehreren hundert Euro. Wer den Einbruch bemerkt hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell