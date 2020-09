Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wohnanhänger gestohlen

Auleben (ots)

Eine böse Überraschung erlebte ein Mann am Sonntagnachmittag in Auleben. Als er sein Gartengrundstück betrat, musste er feststellen, dass Unbekannte das Gartentor gewaltsam geöffnet und vom Grundstück einen abgemeldeten Wohnanhänger mitgenommen hatten. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 1. September, und Sonntag, 20. September. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

