Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dachgeschoss und Terrasse in Brand

Hüpstedt (ots)

In Hüpstedt im Unterdorf richtete ein Feuer am Sonntag, gegen 17.30 Uhr, einen Schaden von insgesamt etwa 175000 Euro an. Aus noch ungeklärter Ursache brannte es im Dachgeschoss eines Wohnhauses. Auf dem benachbarten Grundstück stand die Terrasse in Flammen. Was zu dem Brand führte und wo das Feuer seinen Ursprung hatte, muss im Rahmen weiterer Ermittlungen geklärt werden. Personen wurden nicht verletzt.

