Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Nordhausen/Bleicherode (ots)

Am 18.09.2020 gegen 14:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall bei Bleicherode. Ein 69jähriger Radfahrer befuhr die Straße, trotz vorhandenem Radweg, aus Richtung Autobahn in Richtung Kreisverkehr Heerweg. Ein 33jähriger überholte den Radfahrer mit einem VW Passat und stieß diesen dabei in das angrenzende Gebüsch. Der Radfahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

