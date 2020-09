Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Volltrunken zur Mittagszeit

Sondershausen (ots)

Die auffallend vorsichtige und langsame Fahrweise eines 64jährigen Sonderhäuser Skoda-Fahrers fiel den Beamten am Samstagmittag um 11:58 Uhr in der August-Bebel-Straße in Sondershausen auf. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle offenbarte sich schnell ein möglicher Grund, denn die Beamten stellten nun Atemalkohol beim Fahrzeugführer fest. Dieser gab an, am Vorabend anlässlich eines Geburtstages Alkohol konsumiert zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 2,36 Promille. Somit war die Fahrt beendet. Der Mann musste die Beamten nun zur Blutentnahme in Krankenhaus begleiten, wo auch sofort der Führerschein sichergestellt und somit die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen wurde. Es wurde Anzeige erstattet.

