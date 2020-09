Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Weiteres Autohaus beschädigt

Nordhausen (ots)

Neben dem Audi und VW Autohaus in der Helmestraße und dem Jeep Autohaus in der Halleschen Straße wurde in der Nacht zum Freitag auch noch das Skoda Autohaus in der Halleschen Straße beschädigt. Der oder die Täter zerstörten eine Scheibe und verursachten so einen Schaden von mindestens 1000 Euro. (siehe OTS Pressemeldung 18. September, 10.02 Uhr)

