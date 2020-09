Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad von Schulhof gestohlen

Mühlhausen (ots)

Vom Schulhof des Gymnasiums in der Feldstraße klauten Unbekannte am Donnerstag ein Mountainbike. Das Rad stand, gesichert mit einem Drahtseilschloss, am Fahrradständer. Der oder die Diebe bauten das Vorderrad aus und nahmen das Bike mit. Bei dem Mountainbike handelt es sich um einen orangefarbenen Bull Sharptail. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, entgegen.

