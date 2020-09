Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autohäuser beschädigt

Nordhausen (ots)

Mindestens 8000 Euro Schaden richteten Unbekannte in der Nacht zum Freitag in zwei Autohäusern an. In der Helmestraße wurden drei Fensterscheiben beschädigt. Das Glas der Scheiben war gerissen, in einer Scheibe fanden die Polizisten ein Loch. In einem Autohaus in der Halleschen Straße wurden Einschläge an der Glaseingangstür entdeckt. Ob die Täter in die Autohäuser einbrechen wollten oder sie es nur auf die Beschädigung abgesehen hatten, ist noch unklar. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell