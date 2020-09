Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beim Einparken Autos beschädigt, Polizisten beschlagnahmen Führerschein

Sondershausen (ots)

Mehrere tausend Euro Schaden verursachte ein Autofahrer am Vormittag in der Borntalstraße. Der Rentner schob beim Einparken zwei abgestellte Autos aufeinander. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Es muss geprüft werden, inwiefern dieser noch in der Lage ist, zukünftig ein Auto sicher zu führen.

