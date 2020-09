Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Solarmodule gestohlen

Großwechsungen (ots)

Eigentlich wollten die Mitarbeiter einer Firma für Photovoltaikanlagen am Donnerstagmorgen eine Anlage in der Riethstraße bei einem Kunden aufbauen. Doch sie erlebten eine böse Überraschung. In der Nacht zum Donnerstag verschwanden zwei Paletten mit insgesamt 30 Solarmodulen vom Gelände des Kunden. Der Schaden wird auf ca. 7000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden.

