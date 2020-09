LPI-NDH: Schlüsselbund sucht Eigentümer

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Nordhausen (ots)

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen zu einem Einbruch in einen Imbiss, in der Nacht vom 23. zum 24. Juli, in der Montaniastraße, sucht die Polizei nun den Eigentümer des abgebildeten Schlüsselbundes. Die Schlüssel wurden am Tatort aufgefunden und stammen möglicherweise aus einer anderen Diebstahlshandlung. Wer seine Schlüssel erkennt, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, tel. 03631/960, zu melden.

