LPI-NDH: Autofahrer nach Wildwechsel leicht verletzt

Hohenstein (ots)

Drei Rehe querten am Mittwochabend die Landstraße 2064 bei Schiedungen. Ein 30-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Osterode Harz wollte den Tieren zwischen der Bundesstraße 243 und Schiedungen mit seinem Polo ausweichen. Hierbei geriet er auf den Randstreifen und verlor die Kontrolle über sein Auto. Der Mann durchfuhr einen Graben. Der Polo überschlug sich in der Folge, ehe er neben der Straße zum Stehen kam. Der Fahrer hatte Glück und verletzte sich nur leicht. An der Unfallstelle ließ er zwei beschädigte Leitpfosten und eine beschädigte Fahrbahn zurück. Der Polo musste abgeschleppt werden.

