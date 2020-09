Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alarmanlage verhindert Einbruch

Mühlhausen (ots)

Das Auslösen der Alarmanlage verhinderte vermutlich in der Nacht zum Donnerstag in Mühlhausen den Einbruch in ein Zigarettengeschäft. Gegen 3.15 Uhr versuchte ein Tatverdächtiger die Eingangstür des Ladens im Steinweg aufzubrechen. Als er die Alarmlage wahrnahm, flüchtete er. Eine Videoüberwachung zeichnete den versuchten Einbruch auf. Sie muss nun ausgewertet werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell