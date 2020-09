Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrügerische Anrufe gescheitert

Roßleben (ots)

Täglich liest man Meldungen über vermeintliche Betrüger am Telefon, die sich vorwiegend ältere Menschen als Opfer aussuchen. So auch wieder am Dienstag im Kyffhäuserkreis. In Roßleben erhielt eine 87-jährige Seniorin einen Anruf eines vermeintlichen Enkels, der nach einem Unfall dringend Geld bräuchte. Die Rentnerin reagierte richtig. Sie entgegnete, dass er nicht ihr Enkel sei. Daraufhin legte der Anrufer wütend auf. Kurze Zeit später versuchte es vermutlich der gleiche Anrufer erneut in Roßleben bei einer 79-jährigen Frau. Wieder suggerierte er der Frau, dass er ihr Enkel sei und nach einem Unfall Geld bräuchte. Die Frau negierte das und verneinte mögliches Erspartes. Als die Rentnerin auch Wertgegenstände im Haushalt verneinte, legte der Unbekannte wütend auf. Beide Senioren reagierten richtig, ließen sich auf keine längeren Gespräche ein, legten auf und informierten die Polizei. Ein Schaden entstand nicht.

