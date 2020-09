Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bargeld aus Kirchen gestohlen

Nordhausen (ots)

Mindestens 5000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Diebstahl in der Nacht zum Mittwoch in der Altendorfer Kirche St. Maria in valle. Unbekannte zerstörten zwei Fenster und erbeuteten aus einer Getränkekasse einen zweistelligen Bargeldbetrag.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell