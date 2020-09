Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebestour durch die Stadt

Nordhausen (ots)

In der Nacht zum Mittwoch richteten Unbekannte einen enormen Sachschaden in einem Supermarkt in der Grimmelallee an. Sie drangen gewaltsam in den Markt ein und erbeuteten eine noch unbekannte Anzahl an Zigaretten. Aus einem abgestellten Verkaufswagen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Wilhelm-Raabe-Straße klauten Unbekannte eine noch unbekannte Anzahl an Wurst. Sie hatten die Klappe am Wagen gewaltsam nach oben gebogen und gelangten so an die Ware. Passanten entdeckten am Mittwochmorgen die herumliegenden Würste. Hinweise zu beiden Einbrüchen nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

