Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rucksack aus Fahrerhaus geklaut

Bleicherode (ots)

Aus einem geparkten Lkw in der Karl-Liebknecht-Straße klauten Unbekannte am Dienstagabend, zwischen 21.15 und 21.30 Uhr, einen Rucksack mit Handy, Schlüsseln und persönlichen Papieren. Der Fahrer war gerade dabei den Anhänger anzukuppeln. Das nutzten der oder die unbekannten Täter aus. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, insbesondere zu einer Gruppe von Jugendlichen, die sich zum Tatzeitpunkt auf der Treppe zum Edekamarkt befanden, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell