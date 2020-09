Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Wohnhausbrand ein Bewohner im Krankenhaus

Felchte (ots)

Mehrere Zehntausend Euro Schaden verursachte ein Feuer am Mittwochmorgen in Felchta. In der Pfarrgasse brannte kurz vor halb sechs das Wohnhaus eines Dreiseitenhofes. Die zwei Bewohner, Männer im Alter von 64 und 83 Jahren, konnten das Haus selbst verlassen. Der Jüngere wurde mit Verdacht einer leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei. Nach Aussage eines Bewohners hatte er ein Knistern vernommen. Als er ins Erdgeschoss kam, brannte es bereits. Mittlerweile ist das Feuer gelöscht. Weitere Gebäude blieben unversehrt.

