Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Funkenflug beim Sandstrahlen führt zu Großeinsatz der Feuerwehr

Haynrode (ots)

Großeinsatz der Feuerwehr bis in den Dienstagnachmittag in Haynrode im Eichsfeld. Am Mittag war dort in der Werkshalle einer Fertigungsfirma, in der mit Sandstrahlen gearbeitet wird, eine Absaugmaschine in Flammen aufgegangen. Die Mitarbeiter konnten rechtzeitig die Halle verlassen. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle, musste aber bis in den Keller mit Stickstoff abkühlen. Einzelne heiße Sandspäne hatten sich dort verteilt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Der beim Sandstrahlen entstandene Funkenflug führte zum Brand. Über 30 Kameraden der Feuerwehr und Angehörige des Katastrophenschutzes waren am Brandort eingesetzt. Ein strafbares Verhalten schließt die Polizei aus.

