Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Werkzeug von Baustelle gestohlen

Ammern (ots)

In der Nacht zum Dienstag trieben Diebe auf einer Baustelle in Ammern ihr Unwesen. Sie stahlen von der Baustelle Reiser Straße eine Rüttelplatte. Wem Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Baustelle bei der Hühnerfarm aufgefallen sind, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03631/4510 zu melden.

