Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl gescheitert

Mühlhausen (ots)

Am Dienstagvormittag scheiterte der Versuch einen E-Scooter vor einer Podologischen Praxis am Rosenhof zu stehlen. Ein Unbekannter nahm das Fahrzeug an sich, stellte es aber wenig später in der Nähe wieder ab. Dem Unbekannten war es nicht gelungen, das Schloss zu knacken, was ein Fahren unmöglich machte. Glück für die Eigentümerin, die ihren Scooter weiter nutzen konnte.

